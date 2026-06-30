حاخام إسرائيلي يهاجم جيش الاحتلال بسبب تجنيد الحريديم

أثار الحاخام الإسرائيلي أرييه يزدي جدلًا واسعًا بعد تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في مظاهرة رافضة لتجنيد اليهود الحريديم، وجّه فيها انتقادات حادة إلى الجيش الإسرائيلي، معتبرًا أن الخدمة العسكرية تتعارض مع المبادئ الدينية التي يتمسك بها أبناء التيار الحريدي.

وخلال كلمته أمام المحتجين، قال يزدي إن الجيش الإسرائيلي "يشوه اسم الله"، مضيفًا أنه "يُعلّم الناس ارتكاب أفظع المعاصي"، مستخدمًا أوصافًا شديدة اللهجة للدولة ومؤسساتها. وتأتي هذه التصريحات في سياق الاحتجاجات المتواصلة التي تشهدها إسرائيل رفضًا لتوسيع نطاق التجنيد الإلزامي ليشمل طلاب المدارس الدينية (اليشيفوت) المنتمين إلى التيار الحريدي.

وتشهد إسرائيل منذ أشهر تصاعدًا في الخلاف بشأن قانون التجنيد، بعد مطالبات حكومية وقضائية بإلغاء أو تقليص الإعفاءات التي يتمتع بها آلاف الحريديم، في ظل احتياجات الجيش المتزايدة مع استمرار التحديات الأمنية والحرب الدائرة في عدة جبهات.

ويعد ملف تجنيد الحريديم من أكثر القضايا إثارة للانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، إذ تتمسك الأحزاب الدينية بالإبقاء على الإعفاءات باعتبار أن دراسة التوراة تمثل خدمة أساسية للمجتمع، بينما ترى أطراف سياسية وقضائية أن توسيع التجنيد يحقق مبدأ المساواة في تحمل الأعباء الوطنية.

وشهدت مدن إسرائيلية عدة خلال الفترة الأخيرة مظاهرات واعتصامات نظمها متشددون من التيار الحريدي، احتجاجًا على قرارات تتعلق بتجنيد طلاب المعاهد الدينية، وتخللت بعضها مواجهات مع الشرطة وعمليات إغلاق طرق رئيسية.

ولم يصدر تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي على تصريحات الحاخام أرييه يزدي، بينما دأبت المؤسسة العسكرية على التأكيد أن التجنيد يستند إلى اعتبارات أمنية وقانونية، مع استمرار الجهود لإيجاد صيغ تراعي خصوصية بعض الفئات الدينية.