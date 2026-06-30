تراجع بورصات الخليج العربي وسط حالة من عدم اليقين بشأن محادثات الدوحة

أفادت وكالة رويترز بأن أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج العربي شهدت هدوءاً في التعاملات المبكرة اليوم، حيث ينتظر المستثمرون المفاوضات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة وسط وقف هش لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر .

تراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في المملكة العربية السعودية بنسبة 0.2%، متأثراً بانخفاض بنسبة 0.5% في أسهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس، والتي تنتهي صلاحيتها اليوم، بنسبة 1%، أي 75 سنتًا، لتصل إلى 72.4 دولارًا للبرميل.

وتُعد هذه المستويات أقل بنحو 20 دولارًا، أي 22%، من سعر إغلاق الشهر الماضي.

انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي بنسبة 0.1%، مع تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في البلاد، بنسبة 0.7%.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.2%.

أما المؤشر القطري، فقد ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، مدعوماً بارتفاع سهم شركة قطر لنقل الغاز بنسبة 1.5%.

كان من المتوقع وصول المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين إلى الدوحة اليوم، لكن إيران قالت أمس إنه لم يتم التخطيط لأي اجتماع مشترك بينهما.