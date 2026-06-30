غدا...أمين عام الناتو يزور برلين ويشارك فى اجتماع للحكومة الالمانية

يقوم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته العاصمة الألمانية برلين غدا/ الأربعاء/، حيث من المقرر أن يشارك في اجتماع لمجلس الوزراء الاتحادي الألماني.

وتأتي الزيارة في وقت تكثف فيه برلين خططها لرفع الإنفاق الدفاعي وتعزيز مساهمتها داخل الحلف، في ظل ضغوط متزايدة على الدول الأوروبية لتحمل حصة أكبر من أعباء الأمن الجماعي ودعم أوكرانيا، بحسب بيان صحفى نشره الحلف اليوم/الثلاثاء/.

وبحسب الخطط المالية الألمانية، من المقرر أن يرتفع الإنفاق الدفاعي إلى نحو 82.7 مليار يورو في عام 2026، على أن يصل الإنفاق المحتسب وفق معايير الناتو إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام نفسه، قبل أن يرتفع إلى 3.5% بحلول عام 2029. كما خصصت برلين نحو 9 مليارات يورو سنوياً لدعم أوكرانيا وتعزيز أمن الدول الشريكة.

ومن المقرر أن يعقد روته مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس عقب جلسة مباحثات، بحسب البيان الذى نشره الحلف اليوم/الثلاثاء/.

وتكتسب الزيارة أهمية إضافية قبل قمة الحلف المقررة الاسبوع المقبل فى أنقرة، تركيا، إذ يسعى الناتو إلى تثبيت مسار جديد للإنفاق الدفاعي، بعدما التزم الحلفاء برفع الاستثمارات الدفاعية والأمنية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، منها 3.5% للمتطلبات الدفاعية الأساسية.