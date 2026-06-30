بيزشكيان: إيران لن "تتراجع" عن حقوق شعبها ومصالحها الوطنية

أكدت وكالة أنباء تسنيم أن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أكد أن طهران لم ولن تقبل تحت أي ظرف من الظروف المطالب "التي يفرضها الأعداء" .

وخلال جلسة مفصلة مع عدد من العلماء في إحدى الحوزات الدينية في قم، أكد بيزشكيان أن الحكومة طوال جميع مراحل المفاوضات مع الولايات المتحدة، سعت إلى ضمان حقوق الشعب الإيراني من موقع الكرامة والقوة والحفاظ على المصالح الوطنية.

وفيما يتعلق بالتساؤلات المطروحة حول مسار المفاوضات، أوضح بيزشكيان قائلاً: "لن تتراجع الجمهورية الإيرانية تحت أي ظرف من الظروف عن حقوق الشعب، والمبادئ الأساسية، والمصالح الوطنية.

ويعتمد البلد في المقام الأول على الله عز وجل، وعلى الشعب، وعلى قيادة النظام".

ونُقل عنه قوله أيضاً: "لقد جرت جميع مراحل المفاوضات في إطار السياسات العامة للنظام، وبالتنسيق الكامل والمستمر مع قائد الثورة (المرشد الأعلى مجتبى خامنئي)، وفي سياق الآليات القانونية للبلاد".

وانتقد بعض الفصائل لسعيها، من خلال تشويه سمعة فريق التفاوض والتشكيك في القرارات الوطنية، إلى خلق ظروف لإضعاف "الإنجاز".