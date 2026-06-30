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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن إسقاط 419 مسيرة أوكرانية في هجوم ليلي واسع و56 منها كانت تستهدف موسكو

جنود روس
جنود روس
محمد على

في عملية أوكرانية كبرى لم يكتب لها النجاح، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 419 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة خلال الليلة الماضية.

قامت منظومات الدفاع الجوي العاملة باعتراض وإسقاط المسيرات بين الساعة 8:00 مساء يوم 29 يونيو والساعة 7:00 صباحا يوم 30 يونيو.

وجاء في البيان: "تم اعتراض وتدمير 419 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلجورود ووبريانسك وفلاديمير وفولجوجراد وفورونيج وكالوجا وكورسك وأوريول وريازان وليبيتسك وروستوف وساراتوف، وسمولينسك وتامبوف وتفير وتولا ومقاطعة موسكو وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم".

كما أفاد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 6 طائرات مسيرة كانت تحلق نحو موسكو. وبذلك بلغ عدد المسيرات التي تم إسقاطها وهي في طريقها إلى موسكو 56 مسيرة منذ منتصف الليل.

وأمس الإثنين، أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة بوجوداروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

وجاء في البيان: "توغلت وحدات من مجموعة قوات الشرق الروسية، في عمق دفاعات العدو وحررت بلدة بوجوداروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وأضاف: "في بلدة كونستانتينوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات الهجوم التابعة لمجموعة قوات الجنوب الروسية، عملياتها الهجومية النشطة في جميع الاتجاهات، وتطهر المنطقة الجنوبية الغربية من البلدة من مجموعات متفرقة من القوات المسلحة الأوكرانية".

طائرة مسيرة أوكرانية روسيا وأوكرانيا قوات روسية دنيبروبتروفيسك زابوريجيا ودنيبروبتروفسك الدفاعات الجوية الروسية

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