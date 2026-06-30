الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 419 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الثلاثاء/، اعتراض وتدمير 419 مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 419 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلجورود وبريانسك وفلاديمير وفولجوجراد وفورونيج، وكالوجا وكورسك وأوريول وريازان وليبيتسك وروستوف وساراتوف وسمولينسك وتامبوف، وتفير وتولا وموسكو، وإقليم كراسنودار، والقرم".

وقد دمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات و آليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.