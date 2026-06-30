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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عون يشيد بدور الجيش اللبناني ويؤكد: حملات التشكيك لن تؤثر على أدائه الوطني

عون يشيد بدور الجيش اللبناني ويؤكد: حملات التشكيك لن تؤثر على أدائه الوطني
عون يشيد بدور الجيش اللبناني ويؤكد: حملات التشكيك لن تؤثر على أدائه الوطني
أ ش أ

 أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أهمية الدور الذي يقوم به الجيش في بسط سلطة الدولة، وحفظ الأمن والاستقرار، وضبط الحدود، وحماية السلم الأهلي.

جاء ذلك خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والذي اطّلع منه على نتائج المحادثات التي أجراها خلال زيارتيه إلى كل من تركيا والمملكة المتحدة، في إطار تعزيز التعاون العسكري بين لبنان والبلدين.

كما بحث عون مع العماد هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد، والمهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة، في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية – الأميركية – الإسرائيلية، وما أسفر عنها من "اتفاق الإطار" لإنهاء الحرب على لبنان.

ونوّه الرئيس اللبناني بالدور الذي يقوم به الجيش، قيادةً وضباطًا وأفرادًا، في بسط سلطة الدولة، وحفظ الأمن والاستقرار، وضبط الحدود، وحماية السلم الأهلي، مؤكداً أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها بين الحين والآخر من حملات تشكيك وافتراء لن يؤثر على أدائها الوطني الملتزم بقرارات السلطة السياسية، ولا على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها.

الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون حفظ الأمن والاستقرار حماية السلم الأهلي قائد الجيش العماد رودولف هيكل

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