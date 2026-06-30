وحشية الاحتلال تواصل قتل الأبرياء.. 8 شهداء و27 مصابًا بغزة

ارتفعت حصيلة الضحايا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في غزة إلى 8 شهداء جراء تواصل العمليات العسكرية الاسرائيلية الوحشية في مناطق متفرقة من القطاع اليوم الثلاثاء.





واستهدفت الهجمات الإسرائيلية وسط وجنوبي قطاع غزة.

في خان يونس، قُتلت أم وطفلتها وأصيب نحو 27 آخرين في غارة استهدفت خياماً للنازحين بمنطقة المواصي، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع وإلحاق أضرار كبيرة بالخيام.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عمليات نسف لمبانٍ سكنية شمال شرقي خان يونس.

الجيش الإسرائيلي يوسع نشاطه لما يُعرف بـ"الخط الأصفر"

كما واصل الجيش الإسرائيلي نشاطه لتوسيع ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" في المناطق الشرقية والوسطى من قطاع غزة، بعد توغلات برية وقصف مدفعي مكثف استهدف محيطه خلال الساعات الماضية.

ووضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي كتل إسمنتية صفراء قرب جسر وادي غزة، في خطوة تُشير إلى استمرار توسيع نطاق هذا الخط داخل المحافظة الوسطى.

