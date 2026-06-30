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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يدعو تجار الوقود بالتجزئة إلى خفض أسعار البنزين

ترامب يدعو تجار الوقود بالتجزئة إلى خفض أسعار البنزين
ترامب يدعو تجار الوقود بالتجزئة إلى خفض أسعار البنزين
أ ش أ

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الثلاثاء) تجار الوقود بالتجزئة إلى خفض الأسعار ، محذرا من عواقب وخيمة في المستقبل إذا لم يفعلوا ذلك.

وقال ترامب ـ في تغريدة على منصة "تروث سوشيال"ـ يجب على تجار التجزئة استهداف سعر يقارب 2.50 دولار للجالون .

وطالب الرئيس الأمريكي ولاية كاليفورنيا بالتوقف عن فرض ضرائب باهظة على البنزين، وقال:" يجب على كاليفورنيا التوقف عن فرض هذه الضرائب الباهظة على البنزين؛ حيث ستصبح الضريبة أعلى من سعر المنتج نفسه قريبًا، والولايات المتحدة لن تقبل بذلك ولن يقبل به أيضاً شعب كاليفورنيا، الذين يتعرضون للاستغلال من خلال هذه الضرائب الباهظة".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجار الوقود بالتجزئة خفض الأسعار ولاية كاليفورنيا فرض ضرائب باهظة على البنزين

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