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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أوقاف الغربية تعلن افتتاح مسجدين بخطة تطوير دور العبادة .. صور

اوقاف الغربية
اوقاف الغربية
الغربية أحمد علي

إفتتحت مديرية الأوقاف بالغربية، مسجدين اثنين بعد إجراء أعمال الإحلال والتجديد والتطوير ودخولها الخدمة وهما مسجد الحمد بعزبة خليل التابعة لقرية دماط بمركز قطور ومسجد الروضة الشريفة بمركز قطور، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح المساجد الجديدة والمطورة.

توجيهات أوقاف الغربية 

جاء ذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، واللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية، وتحت إشراف الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالغربية ، وفى حضو الشيخ أحمد بلضم مدير إدارة أوقاف قطور ، ومفتشي الإدارة، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد وكيل الوزارة ، أن افتتاح هذه المساجد يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر رسالة الوسطية والاعتدال، وتوفير بيوت الله في أبهى صورة تليق بقدسيتها، بما يسهم في أداء الدور الدعوي والتثقيفي للمساجد، ويعزز القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع.

رفع كفاءة الخدمات 

كما أوضح أن مديرية أوقاف الغربية ماضية في تنفيذ خطتها لافتتاح المزيد من المساجد خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الدينية بالوزارة، وحرصًا على خدمة بيوت الله وروادها في مختلف أنحاء المحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي افتتاح دور العبادة تحرك عاجل مساجد الغربية

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