قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حفظت لمصر هويتها.. وزير الشئون النيابية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو
حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب؟|التعليم توضح
مصدر إيراني: اجتماعات مع الوسطاء اليوم في الدوحة لمناقشة أزمة هرمز
للوفاء بزيادة الطلب.. خطة عمل مشتركة بين الكهرباء والبترول خلال فصل الصيف
الرئيس السيسي يستقبل القائد العام للقوات المسلحة
البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات
حصاد 12 عاماً من التنمية الصناعية.. "الصناعة" تقود النمو الاقتصادي وتوسع غير مسبوق في القاعدة الإنتاجية
قبل هبة مجدي.. نجوم إصابهم المرض اللعين وانتصروا عليه
تنبيهات جديدة من التعليم للطلاب لزيادة انضباط امتحانات الثانوية العامة 2026
أسعار النفط تتجه لتسجيل خسائر شهرية مع ترقب محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة
قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور
لهيب السماء يقتحم كأس العالم 2026.. "القبة الحرارية" تضع اللاعبين والجماهير في اختبار قاسٍ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الين الياباني يهبط إلى أدنى مستوى منذ عام 1986

الين الياباني يهبط إلى أدنى مستوى منذ عام 1986
الين الياباني يهبط إلى أدنى مستوى منذ عام 1986
أ ش أ

 هبط الين الياباني إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 1986 خلال تعاملات اليوم / الثلاثاء / ، ما أثار مخاوف من اقتراب تدخل مباشر من السلطات اليابانية لدعم العملة.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) أن الين تراجع إلى مستوى 162.41 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 40 عامًا، قبل أن يستقر عند 162.23 ين للدولار.

وأكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما مجددًا أن السلطات مستعدة للتحرك بالشكل المناسب في أي وقت، لكنها امتنعت عن استخدام لهجة أكثر تشددًا.

ويتجه الين لتسجيل انخفاض بنسبة 2% خلال الربع الثاني من العام، في رابع ربع سنوي متتالٍ من التراجع، وهي أطول سلسلة خسائر للعملة اليابانية منذ 4 سنوات، في ظل استمرار الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة التي تضغط على الين.

وقالت كارول كونج محللة استراتيجيات العملات في بنك كومنولث الأسترالي: "المسألة لم تعد ما إذا كانت وزارة المالية اليابانية ستتدخل لدعم الين، بل متى ستفعل ذلك".

وأضافت: "لكن أي تدخل من غير المرجح أن يعكس الاتجاه الصعودي العام للدولار مقابل الين"، مشيرة إلى أنها تتوقع وصول الدولار إلى مستوى 164 ينًا بحلول أوائل عام 2027.

وتجاهل الين خلال الأشهر الماضية تدخلات حكومية بلغت قيمتها 11.7 تريليون ين، أي نحو 72.25 مليار دولار، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، بعدما أدت الحرب الإيرانية إلى زيادة المخاوف التضخمية وإرباك توقعات أسعار الفائدة العالمية.

كما ازدادت جرأة المضاربين، الذين واصلوا إعادة بناء مراكزهم المدينة على الين، إذ أظهرت أحدث البيانات الأسبوعية الصادرة عن هيئة تنظيم أمريكية أن صافي المراكز المدينة بلغ 11.3 مليار دولار، وهو مستوى يقترب من أعلى مستوياته في عامين.

ورغم أن التدخلات التي جرت في أواخر أبريل وأوائل مايو دعمت الين لفترة وجيزة، فإنه عاد للتراجع مع بدء المتعاملين في تسعير احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

ويزيد ذلك من أهمية تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يونيو، المقرر صدوره بعد غد، بعدما دعمت 3 أشهر متتالية من بيانات التوظيف الأقوى من المتوقع التحول نحو موقف أكثر تشددًا من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويُسعر المتعاملون حاليًا احتمالًا يبلغ 61% لرفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر.

وقال مات سيمبسون كبير محللي الأسواق في شركة ستون إكس: "ستتدخل وزارة المالية اليابانية إذا استطاعت، لكنها تدرك أنها تسبح حاليًا عكس التيار في ظل تشدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي".

وأضاف: "إذا جاءت البيانات الأمريكية هذا الأسبوع بمفاجأة تصب في مصلحة الداعين إلى خفض الفائدة، فقد تتحرك وزارة المالية مستفيدة من زخم ضعف الدولار، وحتى ذلك الحين، سيظل الأمر مجرد تصريحات".

واستعاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، جزءًا من خسائره المسجلة خلال الليلة الماضية، ليسجل 101.32 نقطة، متجهًا لتحقيق مكاسب بنسبة 1.4% خلال الربع الحالي، بعدما ارتفع بنسبة 1.6% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين كثفوا رهاناتهم على استمرار قوة الدولار بأسرع وتيرة مسجلة خلال النصف الأول من العام، ما ألقى بظلاله على أداء العملات الأخرى.

وتراجع اليورو بنسبة 0.24% إلى 1.1396 دولار، بالقرب من أدنى مستوياته في عام واحد الذي سجله الأسبوع الماضي، كما هبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر عند 0.6867 دولار، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.5646 دولار.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.19% إلى 1.3234 دولار، في وقت قيّم فيه المستثمرون تصريحات آندي بورنهام، المرجح أن يصبح رئيس الوزراء المقبل في بريطانيا، والتي أشار فيها إلى التزامه بمجموعة من القواعد المالية التي تراقبها الأسواق.

وقال محللو معهد بلاك روك للاستثمار في مذكرة: "لم يعد السؤال ما إذا كان الدولار سيحافظ على قوته، بل ما الذي تعنيه هذه القوة بالنسبة للأصول عالية المخاطر".

وأضافوا أن المستويات الحالية للدولار تتماشى إلى حد كبير مع الأساسيات الاقتصادية، ما يجعل استمرار دورة ارتفاع قوية للعملة أقل احتمالًا، مشيرين إلى أن "إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة نحو التشدد قد تكون مبالغًا فيها".

كما استوعب المستثمرون حكمًا صادرًا عن المحكمة العليا الأمريكية يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إقالة ليزا كوك عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما هدأ بعض المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، كان من المقرر أن تتوجه فرق التفاوض الإيرانية والأمريكية إلى الدوحة خلال الأسبوع الجاري، إلا أن إيران أكدت أنه لم يتم تحديد أي اجتماع حتى الآن، بعدما اختبرت الضربات الصاروخية المتبادلة خلال عطلة نهاية الأسبوع صمود وقف إطلاق النار المؤقت الذي أنهى الحرب المستمرة منذ 4 أشهر، ما أبقى حالة الحذر مسيطرة على الأسواق.

هبط الين الياباني السلطات اليابانية دعم العملة وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

سعر الجنيه

1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي.. أعراض غير متوقعة تكشف الإصابة بالسرطان

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. عيار 21 يستقر

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء أول يوليو 2026؟.. الوزارة تكشف حقيقة زيادة الشرائح المنزلية

نورهان قاتلة والدتها

تابت وكانت صائمة.. محامية تكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل إعدام فتاة بورسعيد

هبة مجدي

أشد مرض وأصعب علاج.. تفاصيل رسالة هبة مجدي التي أقلقت جمهورها

ترشيحاتنا

منتخب هولندا

ودع المونديال.. حسرة ودموع الطواحين الهولندية بعد الخسارة أمام المغرب

هولندا والمغرب

ملخص وأهداف فوز المغرب على هولندا بركلات الترجيح في كأس العالم

هولندا والمغرب

شاهد ضربات جزاء المغرب وهولندا ..ليلة إقصاء الطواحين من كأس العالم

بالصور

قبل النوم بـ30 دقيقة.. عادة بسيطة قد تغير يومك بالكامل وتمنحك نشاطًا في الصباح

قبل النوم بـ30 دقيقة.. عادة بسيطة قد تغير يومك بالكامل وتمنحك نشاطًا في الصباح
قبل النوم بـ30 دقيقة.. عادة بسيطة قد تغير يومك بالكامل وتمنحك نشاطًا في الصباح
قبل النوم بـ30 دقيقة.. عادة بسيطة قد تغير يومك بالكامل وتمنحك نشاطًا في الصباح

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي
الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي
الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه

لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه
لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه
لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه

على ضوء القمر.. سارة سلامة تخطف الأنظار في جلسة تصوير ليلية

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فيديو

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

أغنية أنا بعدك ل الشامي

أنا بعدك.. الشامي يطرح أحدث أغانيه عبر يوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد