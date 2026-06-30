وزيرة التضامن الإيفوارية : مصرع أكثر من 12 شخصا جراء الأمطار الغزيرة

أعلنت وزيرة التضامن ومكافحة الفقر الإيفوارية ميس بيلموند دوجو، مصرع أكثر من 12 شخصا في العاصمة الإيفوارية / أبيدجان/ منذ السبت الماضي جراء الأمطار الغزيرة التي لا تزال تهطل على البلاد.

وذكر موقع "360 إفريقيا" الإخباري اليوم / الثلاثاء / أن موسم الأمطار في كوت ديفوار، الذي يمتد من نهاية مايو إلى نهاية يوليو من كل عام، شهد انهيارات أرضية وفيضانات تودي بحياة العشرات لاسيما في الأحياء الفقيرة.

وكتبت الوزيرة الإيفوارية ـ في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ـ : "بدأت تظهر آثار الأمطار المتواصلة التي تهطل على أبيدجان والمناطق المحيطة بها منذ ليلة 27 يونيو 2026، وقد سجلت أكثر من 12 حالة وفاة، من بينها 9 حالات من أسرة واحدة، في بلديتي /أتيكوبيه/ و/يوبوجون/ وحدهما".

وانتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر شوارع أبيدجان المغمورة بالمياه على مواقع التواصل الاجتماعي أمس /الاثنين/.

يذكر أنه في نهاية شهر مايو عام 2025، في منطقة /أتيكوبي/ غرب العاصمة الإيفوارية /أبيدجان/، لقي 6 أشخاص حتفهم جراء انهيار أرضي أعقب هطول أمطار غزيرة.

وفي العام السابق، لقي 24 شخصا حتفهم خلال عشرة أيام في شهر يونيو بعد هطول أمطار غزيرة.

وتتكرر الأمطار الغزيرة التي تتبعها فيضانات مدمرة في العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار، التي يقطنها أكثر من ستة ملايين نسمة من أصل 30 مليون نسمة في البلاد.