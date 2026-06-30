مصدر إيراني: اجتماعات مع الوسطاء اليوم في الدوحة لمناقشة أزمة هرمز

من المقرر أن تصل فرق التفاوض الإيرانية والأمريكية إلى الدوحة هذا الأسبوع، لكن إيران أعلنت أمس، الاثنين، أنه لم يتم تحديد أي اجتماع بعد.

ووفقًا لسكرتيرته الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، سيرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صهره جاريد كوشنر ومبعوثه ستيف ويتكوف لقيادة فريق التفاوض.

وفي حين ترسل إيران وفدها الفني إلى قطر هذا الأسبوع، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن هذا "لا علاقة له" بالزيارة الأمريكية، وإنه لم يتم تحديد أي محادثات بين الجانبين.

وأضاف بقائي: "لن نعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة".

أبرز الخلاف حول إمكانية عقد اجتماعات من الأساس هشاشة اتفاق 17 يونيو لوقف الحرب الذي عطل تدفقات النفط العالمية عبر مضيق هرمز، وخلق معضلة سياسية لترامب قبل انتخابات الكونجرس في نوفمبر.

منحت الولايات المتحدة وإيران نفسيهما مهلة لا تقل عن 60 يومًا لتنفيذ مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندًا، والتي تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ في أبريل، ومناقشة البرنامج النووي الإيراني، والتفاوض على هدنة دائمة إلا أن التقدم كان بطيئًا، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك بنود الاتفاق.

وبعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، الممر المائي الضيق الذي كان يمر به سابقًا نحو خُمس تجارة النفط العالمية، بشكل شبه كامل.

ولم تنضم إسرائيل إلى محادثات السلام الأمريكية الإيرانية، ونأت بنفسها عن الاتفاق.

وقد زادت التوترات بين واشنطن وطهران من تعقيد الجهود المبذولة لإنهاء القتال في لبنان، حيث شكك رئيس البرلمان نبيه بري، حليف حزب الله، في اتفاق منفصل بين لبنان وإسرائيل، توسطت فيه الولايات المتحدة، يهدف إلى وقف الصراع.

أدى إغلاق الممر المائي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل، ما زاد من التضخم العالمي وضغط على ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد السيطرة على الكونجرس الأمريكي، حيث انتقد بعض زملائه الجمهوريين الرئيس لشنه حربًا دون تفويض من المشرعين.

وقال مسئول إيراني رفيع المستوى إنه سيُعقد اجتماع في الدوحة اليوم، الثلاثاء، ولكن على عكس المحادثات الفنية السابقة بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا، سيركز هذا الاجتماع على إدارة مضيق هرمز وخفض حدة التوتر.

وقال مسئول آخر مطلع إنه من المتوقع أن تجتمع فرق فنية من الولايات المتحدة وإيران بشكل منفصل مع وسطاء قطريين وباكستانيين يوم الأربعاء.