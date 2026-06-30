باكستان : إقامة دولة فلسطينية هي الضمان الوحيد لتحقيق السلام الدائم

أكدت باكستان أن إقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة ومتصلة على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، تظل الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.. وذلك وفقا لما أورده راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية اليوم الثلاثاء.

وأعرب عن قلقه إزاء الوضع في غزة والضفة الغربية.. مشيرا إلى أن الوقت قد حان لمجلس الأمن من أجل إجراء التقييم الشامل للوضع في جميع أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة ومعالجة العقبات التي تحول دون تحقيق السلام بشكل حازم.