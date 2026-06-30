قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضحية بني عبيد ليس الأول.. الإهمال يقود أبطال سباقات السباحة إلى الموت
حفظت لمصر هويتها.. وزير الشئون النيابية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو
حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب؟|التعليم توضح
مصدر إيراني: اجتماعات مع الوسطاء اليوم في الدوحة لمناقشة أزمة هرمز
للوفاء بزيادة الطلب.. خطة عمل مشتركة بين الكهرباء والبترول خلال فصل الصيف
الرئيس السيسي يستقبل القائد العام للقوات المسلحة
البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات
حصاد 12 عاماً من التنمية الصناعية.. "الصناعة" تقود النمو الاقتصادي وتوسع غير مسبوق في القاعدة الإنتاجية
قبل هبة مجدي.. نجوم إصابهم المرض اللعين وانتصروا عليه
تنبيهات جديدة من التعليم للطلاب لزيادة انضباط امتحانات الثانوية العامة 2026
أسعار النفط تتجه لتسجيل خسائر شهرية مع ترقب محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة
قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان : إقامة دولة فلسطينية هي الضمان الوحيد لتحقيق السلام الدائم

باكستان : إقامة دولة فلسطينية هي الضمان الوحيد لتحقيق السلام الدائم
باكستان : إقامة دولة فلسطينية هي الضمان الوحيد لتحقيق السلام الدائم
أ ش أ

أكدت باكستان أن إقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة ومتصلة على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، تظل الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.. وذلك وفقا لما أورده راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية اليوم الثلاثاء.

وأعرب عن قلقه إزاء الوضع في غزة والضفة الغربية.. مشيرا إلى أن الوقت قد حان لمجلس الأمن من أجل إجراء التقييم الشامل للوضع في جميع أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة ومعالجة العقبات التي تحول دون تحقيق السلام بشكل حازم.

إقامة دولة فلسطين مستقلة القدس الشريف تحقيق سلام دائم في المنطقة المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد اجتماع مجلس الأمن الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

سعر الجنيه

1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي.. أعراض غير متوقعة تكشف الإصابة بالسرطان

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. عيار 21 يستقر

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء أول يوليو 2026؟.. الوزارة تكشف حقيقة زيادة الشرائح المنزلية

نورهان قاتلة والدتها

تابت وكانت صائمة.. محامية تكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل إعدام فتاة بورسعيد

هبة مجدي

أشد مرض وأصعب علاج.. تفاصيل رسالة هبة مجدي التي أقلقت جمهورها

ترشيحاتنا

خلال الاجتماع

وزير الكهرباء : خفضنا استهلاك الوقود لكل كيلووات لأقل من 170 جراما

حصاد 12 عاماً من التنمية الصناعية.. "الصناعة" تقود النمو الاقتصادي وتوسع غير مسبوق في القاعدة الإنتاجية

حصاد 12 عاماً من التنمية الصناعية.. "الصناعة" تقود النمو الاقتصادي وتوسع غير مسبوق في القاعدة الإنتاجية

افتتاح كنيسة جديدة

افتتاح كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة برايتون وسط احتفال كنسي كبير| صور

بالصور

قبل النوم بـ30 دقيقة.. عادة بسيطة قد تغير يومك بالكامل وتمنحك نشاطًا في الصباح

قبل النوم بـ30 دقيقة.. عادة بسيطة قد تغير يومك بالكامل وتمنحك نشاطًا في الصباح
قبل النوم بـ30 دقيقة.. عادة بسيطة قد تغير يومك بالكامل وتمنحك نشاطًا في الصباح
قبل النوم بـ30 دقيقة.. عادة بسيطة قد تغير يومك بالكامل وتمنحك نشاطًا في الصباح

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي
الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي
الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه

لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه
لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه
لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه

على ضوء القمر.. سارة سلامة تخطف الأنظار في جلسة تصوير ليلية

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فيديو

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

أغنية أنا بعدك ل الشامي

أنا بعدك.. الشامي يطرح أحدث أغانيه عبر يوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد