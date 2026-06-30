حريق هائل في مصفاة نفط هندية وإصابة عدد من العاملين

اندلع حريق هائل في أحد خطوط الأنابيب بمجمع هالديا للبتروكيماويات في ولاية البنغال الغربية شرقي الهند في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة عدد من العاملين بحروق وتعطل مؤقت في حركة القطارات بالمنطقة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أن الحريق اندلع بين الساعة الرابعة والرابعة والنصف صباحًا بالقرب من خط السكك الحديدية على جانب مصفاة هالديا، إثر اشتعال خط أنابيب ينقل مادة النافثا، ما أدى إلى إصابة عدد من العاملين في الموقع بحروق، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى هالديا الفرعي لتلقي العلاج، فيما وُصفت حالة بعضهم بالحرجة.

وأعلنت شركة "هالديا" للبتروكيماويات فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث، مؤكدة أن سلامة العاملين تمثل أولويتها القصوى، إلى جانب توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

كما أدى الحريق إلى تأخير انطلاق قطار الضواحي الصباحي المتجه من هالديا إلى هاورا كإجراء احترازي، نظرًا لامتداد ألسنة اللهب إلى منطقة قريبة من خط السكك الحديدية، مما تسبب في تعطيل مؤقت لحركة الركاب.