سلطنة عمان تعارض فرض "رسوم عبور" على السفن في هرمز

أفادت وسائل إعلام بأن وزير خارجية سلطنة عمان قال إن مسقط "لا تؤيد فرض رسوم عبور" على السفن التي تعبر مضيق هرمز، بينما تبدو منفتحة أيضاً على فرض رسوم على "الخدمات البحرية والبيئية والملاحية" .

أدلى بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان بهذا التصريح خلال مقابلة مع إذاعة مونت كارلو دواليا الفرنسية، وذلك وفقاً لأبرز النقاط التي نشرها مكتبه.

قال البوسعيدي إن رسوم الخدمات "يمكن مناقشتها طوعاً مع الدول والشركات المستفيدة".

أوضح أيضاً أن "بعض الخدمات قد تشمل تعزيز السلامة الملاحية، وحماية المياه من التلوث، وزيادة الاستعداد للتعامل مع الحوادث أو حالات الطوارئ".