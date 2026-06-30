مكالمة بين عراقجي ونظيره الفرنسي حول مذكرة التفاهم مع أمريكا

ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الفرنسي جان نويل بارو آخر التطورات الإقليمية وتنفيذ مذكرة التفاهم مع إسلام آباد خلال مكالمة هاتفية مساء الاثنين.

استعرض الوزيران وضع اتفاق السلام والعملية الرامية إلى إنهاء الحرب المفروضة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.

وتأتي هذه المكالمة في أعقاب سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية التي أجراها عراقجي في الأيام الأخيرة، بما في ذلك محادثات مع وزراء خارجية مصر وباكستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن زيارة إلى بغداد يوم الأحد حيث اقترح آلية أمنية جماعية بقيادة إقليمية لمنطقة الخليج العربي.