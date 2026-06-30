ترامب يدعو محطات الوقود الأمريكية إلى خفض أسعار البنزين فورا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محطات بيع الوقود في بلاده إلى خفض أسعار البنزين فورا، معتبرا أنها لا تعكس التراجع الحالي في أسعار النفط، مهددا التجار من رفع الأسعار.

وقال ترامب اليوم الثلاثاء، إنه "يجب على محطات بيع الوقود خفض أسعارها فورا! فهي مرتفعة للغاية بالنظر إلى أن سعر النفط يبلغ الآن 68 دولارا للبرميل، ويتجه إلى مزيد من الانخفاض".

وأضاف: "على تجار التجزئة أن يستجيبوا بسرعة لهذا التصريح، وأن يفعلوا ما يعرفون أنه الصواب — اخفضوا الأسعار من أجل شعبنا الأمريكي العظيم! لن يكون هناك أي استغلال في التسعير، فهذا غير قانوني تماما. وإذا لم يفعل تجار التجزئة ذلك، فستكون هناك مشكلات كبيرة في انتظارهم!".

وقال ترامب: "ابدؤوا باستهداف سعر يقارب 2.50 دولار للغالون، كما ينبغي لولاية كاليفورنيا أن تتوقف عن فرض هذه الضرائب الباهظة على البنزين. قريبا ستصبح الضريبة أعلى من قيمة المنتج نفسه، والولايات المتحدة لن تقبل بذلك، وكذلك شعب كاليفورنيا، الذي يتعرض للاستغلال بسبب هذه الضرائب السخيفة ومن قبل حكومته نفسها".

وانتقد ترامب هذه الضرائب، داعيا إلى تقليصها، ومعتبرا أنها تثقل كاهل المستهلكين.