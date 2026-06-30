صدمة في المغرب.. العثور على جثمان مصممة أزياء بعد انبعاث روائح من سيارة

أفادت وسائل إعلام مغربية بالعثور على بشرى مرزوقي، مصممة الأزياء المغربية الشابة، داخل سيارة كانت متوقفة في إقامة سكنية بالمنطقة، بعدما أثارت روائح منبعثة منها انتباه عدد من السكان، الذين أبلغوا السلطات المحلية والأجهزة الأمنية.

و أثار اختفاء الراحلة موجة من القلق على مواقع التواصل الإجتماعي، حتى انتهى بذلك بالعثور على جثتها داخل سيارتها بمنطقة المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان.

و انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المختصة إلى المكان، حيث طوقت الموقع وفتحت تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات الواقعة.

وأضافت وسائل إعلام محلية أن جثمان الراحلة نُقل إلى مستودع الأموات لإخضاعه للتشريح الطبي، من أجل تحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، فيما يواصل المحققون جمع المعطيات والاستماع إلى مختلف الأطراف ذات الصلة بالقضية.

و يذكر أن عائلة الراحلة أطلقت نداءات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمساعدة في العثور عليها، حيث اختفت في ظروف غامضة منذ 25 يونيو الجاري.