بيلاروس تدين استهداف القوات الأوكرانية لحافلة في مقاطعة بريانسك الروسية

أدانت بيلاروس استهداف القوات المسلحة الأوكرانية لحافلة كانت تقل مواطنين بيلاروسيين في مقاطعة بريانسك الروسية يوم 17 يونيو الجاري.



وقال مندوب بيلاروس لدى الأمم المتحدة فالنتين ريباكوف، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، إن "هذا عمل عنف وعدوان متعمد ضد المدنيين، وضد الأطفال الذين كانوا يتجهون للاستراحة وممارسة الرياضة"، بحسب قناة روسيا اليوم.

ودعا الدبلوماسي البيلاروسي المجتمع الدولي إلى "إعطاء تقييم موضوعي للحادث ومحاسبة المسؤولين"، مشيرا إلى أن لدى مينسك أدلة على أن الهجوم نفذ بطائرة مسيرة أوكرانية الصنع من نوع "دارتس".

وأكد ريباكوف أن بيلاروس ترفض التهديدات الأوكرانية لقيادة بيلاروس، معتبرا أن تصريحات كييف الأخيرة تدل على "سعيها للمزيد من التصعيد".

ودعا المندوب البيلاروسي السلطات الأوكرانية إلى "عدم اختبار صبر" بيلاروس و"عدم اعتبار غياب رد فعل قوي وفوري دليلا على الضعف والتردد أو الخوف".