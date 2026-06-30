قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اعتراضهم على الأجور.. بريطانيا تقدم عرضا للأطباء المقيمين لحل النزاع
مفاجأة مدوية.. باراجواي تُطيح بألمانيا خارج المونديال بركلات الترجيح
رفع أسعار الكهرباء أول يوليو 2026؟.. الوزارة تكشف حقيقة زيادة الشرائح المنزلية
كأس العالم 2026.. منتخب مصر يواصل استعداداته بقوة لمواجهة أستراليا
سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان
كارثة السرعة الزائدة.. إصابة 10 أشخاص في تصادم ميكروباص ولودر بالغربية
واثق الخطى.. منتخب مصر يدعم زيزو برسالة قبل مواجهة أستراليا
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.. آخر تحديث
دعاء بعد صلاة الفجر.. أفضل الأدعية المستحبة لبدء اليوم بالبركة والرزق
المفاجأة قد تتحقق.. التعادل 1-1 يحسم الوقت الأصلي بين باراجواي وألمانيا
تفوق على أساطير.. مانويل نوير يدخل تاريخ كأس العالم أمام باراجواي
الرئيس الإيراني: سنفي بتعهداتنا إذا التزم الجانب الأمريكي بالاتفاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد اعتراضهم على الأجور.. بريطانيا تقدم عرضا للأطباء المقيمين لحل النزاع

بعد اعتراضهم على الأجور.. بريطانيا تقدم عرضا للأطباء المقيمين لحل النزاع
بعد اعتراضهم على الأجور.. بريطانيا تقدم عرضا للأطباء المقيمين لحل النزاع
هاجر رزق

وافق الأطباء المقيمون في إنجلترا على أحدث عرض قدمته الحكومة البريطانية بشأن الأجور والوظائف، في خطوة تنهي نزاعا عماليا استمر منذ عام 2023 وتسبب في اضطرابات واسعة داخل هيئة الصحة الوطنية.

وبموجب الاتفاق، يحصل الأطباء المقيمون على زيادة في الأجور بنسبة 3.5 بالمئة خلال العام المالي 2026-2027، إلى جانب حزمة إصلاحات تشمل رفع متوسط الأجور بنسبة 6.6 بالمئة بحلول أبريل 2027، فضلا عن تحسينات في التدريب وفرص التقدم الوظيفي، بحسب سكاي نيوز عربيه.

وكان الأطباء المقيمون قد أكدوا أن أجورهم فقدت جزءا كبيرا من قيمتها الحقيقية خلال السنوات الماضية، وهو ما أشعل النزاع الذي استمر عبر حكومات متعاقبة.

وقالت الجمعية الطبية البريطانية إن 53 بالمئة من الأطباء المشاركين في الاستفتاء صوتوا لصالح الاتفاق، مقابل نسبة مشاركة بلغت 57 بالمئة، حيث أدلى 32932 طبيبا بأصواتهم.

وقال رئيس لجنة الأطباء المقيمين في الجمعية، الدكتور جاك فليتشر، إن العرض الحالي "كاف لمواصلة السير على طريق استعادة الأجور ومعالجة النقص غير المعقول في الوظائف"، مضيفا: "سينتهي الإضراب الآن".

ورحب وزير الصحة البريطاني جيمس موراي بنتيجة التصويت، معتبرا أنها تتيح لجميع الأطراف "وضع حد للاضطرابات التي شهدتها الأشهر الماضية والتركيز على إعادة بناء خدماتنا الصحية".

الأطباء المقيمون الأجور الوظائف الحكومة البريطانية هيئة الصحة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

هبة مجدي

مصدر مقرب يكشف حقيقة إصابة هبة مجدي بالسرطان |خاص

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 .. جدول الأجور الجديدة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

خسارة فادحة لـ الجنيه الذهب خلال أسبوع

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي.. أعراض غير متوقعة تكشف الإصابة بالسرطان

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

مجلس النواب

النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة

ترشيحاتنا

سلطة البنجر

سلطة البنجر الأصلية.. وصفة صحية ولذيذة في دقائق

هبة مجدي

هبة مجدي عانت من مرض خطير.. إليك طرق الوقاية منه

المفاصل

تعالج المفاصل وتحمى من السكر .. عشبة منسية تمتلك فوائد خارقة

بالصور

سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

"أثر التجنب الضريبي على مقروئية التقارير المالية" رسالة ماجستير بكلية التجارة جامعة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

أشرف زكي وأحمد صفوت يقدمان واجب العزاء في المنتج غزال الشال

احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي

فيديو

أغنية أنا بعدك ل الشامي

أنا بعدك.. الشامي يطرح أحدث أغانيه عبر يوتيوب

هبة مجدي

أشد مرض وأصعب علاج.. تفاصيل رسالة هبة مجدي التي أقلقت جمهورها

أغنية نص ملعب قلبي لحكيم

بعد نجاحها اللافت .. "نص ملعب قلبي" تضع حكيم في قائمة الأكثر رواجًا

الفريق ياسر الطودي

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد