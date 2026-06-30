الرئيس الإيراني: سنفي بتعهداتنا إذا التزم الجانب الأمريكي بالاتفاق

أفاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاثنين، بأن التفاهم المتبادل يقوم على التزام كل من الولايات المتحدة وإيران بمذكرة التفاهم، مشددا على أن بلاده ستفي بتعهداتها إذا التزم الجانب الأمريكي بالاتفاق.

و أكد بزشكيان، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن نهج إيران في مواجهة ما وصفه بـ"التهديدات غير المبررة واستعراض القوة الذي لا يستند إلى أي أساس" يقوم على الاحتكام إلى العقلانية وصون الكرامة الإنسانية عند اتخاذ القرارات، مع الدفاع بحزم ومن دون خوف عندما يحين وقت التحرك.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه سيتم الإفراج عن ستة مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار قيمة الأصول المجمدة في قطر وإعادتها إلى إيران.

وأعلن بزشكيان الإفراج عن بعض الأصول المجمدة، قائلا: "وفقا للخطة الموضوعة، سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من إجمالي 12 مليار دولار من الموارد الإيرانية الموجودة في قطر، وإعادتها إلى البلاد"، وذلك خلال لقاء مع المرجع الديني الأعلى شبيري زنجاني.

وأشاد بزشكيان "بصمود الشعب الإيراني في وجه ضغوط وتهديدات الأعداء"، وقال: "في الحرب الأخيرة، دافع الشعب والقوات المسلحة والحكومة بقوة عن الوطن، ولم يسمحوا للأعداء بتحقيق أهدافهم".