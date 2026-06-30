إيران: لن نسمح لأي دولة بإزالة الألغام من مضيق هرمز

أفاد كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية في بيان له أن عملية إزالة الألغام من مضيق هرمز ستُنفذها إيران وحدها.

و كتب آبادي، في منشور على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: "أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون أنه سيتعاون في عملية إزالة الألغام من مضيق هرمز بالتنسيق مع شركائه"، بحسب وكالة مهر للأنباء.

وأضاف نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية: "وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، ستتولى إيران وحدها عملية إزالة الألغام، ولن تتولى أي دولة أخرى هذه العملية، ولن نسمح بذلك من حيث المبدأ".

وأوضح: "الوضع حساس ومعقد، وننصح فرنسا بشدة بعدم تعقيده باستفزازاتها".