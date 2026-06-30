لبنان.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 4257 شهيدًا منذ 2 مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4,257 شهيدًا و12,196 جريحًا منذ 2 مارس الماضي، وذلك بعد تسجيل 10 شهداء خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إنها أحصت 10 شهداء خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي حتى 29 يونيو إلى 4,257 شهيدًا و12,196 جريحًا.

ولم توضح الوزارة ما إذا كان الشهداء جميعهم سقطوا خلال الساعات الأخيرة، أم أن الحصيلة تشمل جثامين تم انتشالها لاحقًا من مناطق تعرضت للقصف.

وكانت الإحصائية السابقة قد أشارت إلى 4,247 شهيدًا و12,195 جريحًا، قبل التحديث الجديد الصادر الاثنين، والذي يغطي الفترة حتى الساعة 16:45 بتوقيت غرينتش.