قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبنان.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 4257 شهيدًا منذ 2 مارس
هل تتوقف الامتحانات؟.. تفاصيل إجازة 30 يونيو رسميًا بعد قرار الحكومة
هل يجوز صلاة قيام الليل قبل الفجر بقليل أم فاتك ثوابه؟.. انتبه
انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟
التحريات كشفتهم.. حبس المتهمين بسرقة شاشات استاد القاهرة 4 أيام للتحقيق
لعنة التتويج مستمرة.. ألمانيا تودع كأس العالم مبكرًا للمرة الثالثة على التوالي
الصيباري في الهجوم.. تشكيل المغرب لمواجهة هولندا بكأس العالم 2026
حادث يهز فرنسا.. إصابة 3 أشخاص في انفجار قوي بإمارة موناكو
1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
هل الربح من عمل سايبر يحتوي على ألعاب ترفيهية حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل
طقس الثلاثاء.. شديد الحرارة والمحسوسة بالقاهرة الكبري 39
بعد اعتراضهم على الأجور.. بريطانيا تقدم عرضا للأطباء المقيمين لحل النزاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 4257 شهيدًا منذ 2 مارس

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4,257 شهيدًا و12,196 جريحًا منذ 2 مارس الماضي، وذلك بعد تسجيل 10 شهداء خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إنها أحصت 10 شهداء خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي حتى 29 يونيو إلى 4,257 شهيدًا و12,196 جريحًا.

ولم توضح الوزارة ما إذا كان الشهداء جميعهم سقطوا خلال الساعات الأخيرة، أم أن الحصيلة تشمل جثامين تم انتشالها لاحقًا من مناطق تعرضت للقصف.

وكانت الإحصائية السابقة قد أشارت إلى 4,247 شهيدًا و12,195 جريحًا، قبل التحديث الجديد الصادر الاثنين، والذي يغطي الفترة حتى الساعة 16:45 بتوقيت غرينتش.

وزارة الصحة اللبنانية العدوان الإسرائيلي ضحايا لبنان جثامين الشهداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة مجدي

مصدر مقرب يكشف حقيقة إصابة هبة مجدي بالسرطان |خاص

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي.. أعراض غير متوقعة تكشف الإصابة بالسرطان

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

خسارة فادحة لـ الجنيه الذهب خلال أسبوع

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

مجلس النواب

النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

الأهلي

أولى صفقات الأهلي الصيفية.. توقيع لمدة 5 سنوات

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم في الامارات

انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بالإمارات.. عيار 24 يخسر 7 دراهم

الاسكان الاجتماعي

قرار حاسم.. سحب شقق الإسكان الاجتماعي من هذه الفئة اعتبارا من الغد

وزير البترول

في ذكرى 30 يونيو.. مصر تسدد ديون الشركاء وتحقق طفرة في قطاع البترول

بالصور

سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

"أثر التجنب الضريبي على مقروئية التقارير المالية" رسالة ماجستير بكلية التجارة جامعة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

أشرف زكي وأحمد صفوت يقدمان واجب العزاء في المنتج غزال الشال

احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي

فيديو

أغنية أنا بعدك ل الشامي

أنا بعدك.. الشامي يطرح أحدث أغانيه عبر يوتيوب

هبة مجدي

أشد مرض وأصعب علاج.. تفاصيل رسالة هبة مجدي التي أقلقت جمهورها

أغنية نص ملعب قلبي لحكيم

بعد نجاحها اللافت .. "نص ملعب قلبي" تضع حكيم في قائمة الأكثر رواجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد