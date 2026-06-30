الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتين إستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق

أعلنت القوات المسلحة السودانية تمكنها من استعادة السيطرة على منطقتين إستراتيجيتين في محور النيل الأزرق.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن القوات المسلحة والقوات المساندة تمكنت من تطهير منطقتي مقجة و سركم بعد معارك ضارية انتهت بالسيطرة على المنطقتين وتكبيد العناصر المسلحة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأشارت إلى أن عمليات التمشيط ومطاردة العناصر المسلحة تتواصل لتأمين المناطق التي تم تطهيرها والانتشار الميداني لضمان الاستقرار وبسط الأمن ومنع أي محاولات تسلل أو إعادة تمركز للعناصر الهاربة.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يشهد السودان نزاعا مسلحا بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح ملايين الأشخاص داخل البلاد وخارجها، وفق تقديرات منظمات دولية.