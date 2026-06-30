مسؤول أمريكي: اجتماعات مرتقبة لاستكمال الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان

كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن مجموعات العمل ستستأنف اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة، عقب التوقيع على الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية، وذلك لبحث الخطوات التالية ضمن إطار ترتيب أوسع نطاقًا.

وقال المسؤول، في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز عربية)، "إن الاتفاق الإطاري يمثل خطوة أساسية نحو تنفيذ تفاهمات أوسع"، مؤكدًا أنه سيفتح المجال أمام الحكومة اللبنانية الشرعية لحشد الدعم الدولي اللازم لتعزيز مؤسسات الدولة، بما يمكنها من بسط سيادتها الكاملة .

واعتبر المسؤول الأمريكي أن الاتفاق الإطاري يشكل "محطة رئيسية" في أجندة الرئيس دونالد ترامب لإحلال السلام في الشرق الأوسط، واصفًا إياه بأنه أهم تفاهم بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1983.