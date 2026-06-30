سريلانكا تخفض أسعار الوقود بعد وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

أفادت وكالات الأنباء بأن سريلانكا خفضت أسعار الوقود بنسبة تصل إلى ستة في المائة 6%، وهي أول خطوة من نوعها منذ أن أدت الحرب والعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة في سريلانكا التي تعتمد على الاستيراد.

أعلنت مؤسسة البترول الحكومية أنها ستخفض سعر الديزل بمقدار 25 روبية للتر الواحد إلى 382 روبية (1.15 دولار)، بينما تم تخفيض سعر البنزين بمقدار 20 روبية إلى 414 روبية.

وتأتي هذه التخفيضات في أعقاب انخفاض حاد في أسعار الطاقة العالمية بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران على إجراء محادثات لإنهاء صراعهما.

رفعت سريلانكا أسعار البنزين والديزل بنسبة تقارب 50% بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 فبراير.