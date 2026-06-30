الرئيس اللبناني يشيد بدور الجيش في حماية السلم الأهلي

أشاد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، بالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني، قيادةً وضباطاً وأفراداً، لبسط سلطة الدولة وحماية السلم الأهلي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس جوزيف عون، اليوم، قائد الجيش العماد رودولف هيكل "واطّلع منه على نتائج المحادثات التي أجراها في زيارتيه إلى كل من تركيا وبريطانيا، في إطار التعاون العسكري بين البلدين"، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وعرض عون مع العماد هيكل "الأوضاع الأمنية في البلاد والمهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية وما نتج عنها من ’اتفاق الإطار‘ لإنهاء الحرب على لبنان".

وأكد عون أن "ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية، أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها".

وأُعلن يوم الجمعة الماضي توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، في واشنطن، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وينصّ الاتفاق على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحاباً إسرائيلياً وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.