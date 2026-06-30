عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم /الثلاثاء/، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن المستوطنين دخلوا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، ونظموا جولات في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وسط إجراءات أمنية مشددة وفرتها شرطة الاحتلال.

وذكرت أن شرطة الاحتلال فرضت قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، تمثلت في التضييق عليهم، وإبعاد عدد منهم عن المسجد، و احتجاز هوياتهم عند البوابات الخارجية، لتأمين اقتحامات المستوطنين.