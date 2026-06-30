روبيو ووزير خارجية ألمانيا يؤكدان الالتزام بأمن الملاحة في مضيق هرمز ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، التزام الولايات المتحدة وألمانيا المشترك بالحفاظ على سلامة الملاحة في مضيق هرمز وضمان عدم تطوير إيران أو امتلاكها سلاحًا نوويًا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، اليوم الثلاثاء ، أن الجانبين ناقشا أيضًا القمة المرتقبة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأهمية تقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء.

كما جدد روبيو وفاديفول تأكيد دعمهما الثابت للتوصل إلى سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.

وبعد لقائه مع روبيو، يعتزم فاديفول التوجه إلى أسونسيون، عاصمة باراجواي، لحضور قمة السوق المشتركة الجنوبية /ميركوسور/، كما سيزور كلا من الأرجنتين والبرازيل.