لوم كبير لإسرائيل.. سلوفاكيا: لا يجب أن يصبح لبنان غزة أخرى

بحسب وكالة الأنباء السلوفاكية TASR ، قال وزير الخارجية يوراي بلانار أنه يجب على إسرائيل احترام الاتفاقيات المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران.

أكد بلانار، متحدثاً إلى جانب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس خلال مؤتمر صحفي في براتيسلافا، على ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية للصراعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك قطاع غزة والتوترات المتعلقة بإيران.

وقال بلانار: "لا نريد أن يصبح لبنان جزءاً آخر من غزة، وبالتالي، من الضروري أن تلتزم إسرائيل أيضاً بالاتفاقيات التي تم إبرامها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران".