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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة وتغلق جمعية خيرية في الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة وتغلق جمعية خيرية في الضفة الغربية
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة وتغلق جمعية خيرية في الضفة الغربية
أ ش أ

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اقتحام واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية، تخللها مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها وتخريب محتوياتها، إلى جانب فرض إجراءات عسكرية مشددة على حركة المواطنين.

ففى رام الله..اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شاباً من بلدة بيتونيا غرب رام الله، تزامناً مع اقتحامها عدداً من البلدات والقرى في محافظة رام الله والبيرة.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عبوين شمال رام الله، ونفذت حملة مداهمات وتفتيش لعدد من منازل المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي خربثا المصباح وخربثا بني حارث غرب المحافظة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي بيت لحم.. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر على أحمد عروج ( 40) عاما من منطقة العروج شرق بيت لحم، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وأفادت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضاً قرى رفيدة، وبيت فالح، والعساكرة شرق بيت لحم، دون أن يبلغ عن مداهمة منازل أو تنفيذ اعتقالات.

وفي طوباس..اقتحم مستوطنون عدداً من مساكن المواطنين في خربة الرأس الأحمر جنوب شرق محافظة طوباس، وعاثوا فيها خراباً، كما دمروا نظاماً لكاميرات المراقبة في المنطقة.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات بأن مستوطنين مقنعين، يرتدون لباس جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا ستة مساكن تعود لمواطنين في خربة الرأس الأحمر، وعبثوا بمحتوياتها، مبينا أن المستوطنين دمروا أيضاً نظاماً لكاميرات المراقبة في المنطقة، قبل أن يغادروا المكان.

وفي نابلس..اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مدينة نابلس بالضفة الغربية، وداهمت مقر "جمعية التضامن الخيرية" الكائن في منطقة شارع العدل وسط المدينة، قبل أن تقوم بإغلاقه لمدة عام كامل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت منطقتي شارع سفيان وشارع العدل وحاصرت قوات الاحتلال مقر الجمعية وفرضت طوقا عسكريا مشددا على محيطه، ثم داهمت المبنى ونفذت أعمال تخريب وتفتيش واسعة استمرت لأكثر من ساعتين.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال شوهدوا وهم يمدون أسلاكاً من داخل مقر الجمعية إلى خارجه خلال عملية الاقتحام. وقبيل انسحابها، قامت قوات الاحتلال بإغلاق "عمارة سختيان" التي تضم مكتب الجمعية وعلقت لافتة عليها مدخل البناية قضي بإغلاق المقر ومنع الدخول إليه، أو استخدامه، أو ممارسة أي نشاط فيه لمدة سنة كاملة من تاريخ صدور الأمر، بزعم أن الجمعية "غير قانونية وتدعم الإرهاب.

وفي الخليل.. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة يطا جنوب محافظة الخليل، وأغلقت عدداً من الطرق فيها، تزامنا مع مداهمة منازل المواطنين.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، وأغلقت عدة طرق فرعية بالسواتر الترابية.

وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت أيضاً بالمكعبات الإسمنتية الطريق الرئيسي الواصل بين بلدتي يطا والسموع جنوب الخليل، ما أعاق حركة تنقل المواطنين والمركبات.

قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اقتحام واعتقال الضفة الغربية إجراءات عسكرية مشددة

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