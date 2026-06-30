وزير الدفاع البريطاني: خطة الاستثمار الدفاعي ستعزز قدرات الردع النووي للمملكة المتحدة

أكد وزير الدفاع البريطاني أن خطة الاستثمار الدفاعي التي تتبناها الحكومة ستسهم في تعزيز منظومة الردع النووي للمملكة المتحدة، مشددًا على أن تحديث القدرات العسكرية يمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تشهدها الساحة الدولية.

وأوضح الوزير أن الاستثمارات الجديدة تستهدف الحفاظ على فعالية الردع النووي البريطاني وضمان جاهزية القوات المسلحة لمواجهة التهديدات المستقبلية، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برامج تطوير شاملة تشمل تحديث المعدات العسكرية، وتعزيز الصناعات الدفاعية، ودعم القدرات التكنولوجية المتقدمة.

وأضاف أن الردع النووي يظل أحد الركائز الأساسية للأمن القومي البريطاني ولأمن حلفاء المملكة المتحدة في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على قوة ردع "مستقلة وذات مصداقية" قادرة على مواجهة مختلف التحديات الأمنية.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان الحكومة البريطانية حزمة استثمارات جديدة في قطاع الدفاع، تشمل تطوير البنية التحتية العسكرية، وزيادة الإنفاق على برامج البحث والتطوير، إلى جانب دعم مشاريع بناء وصيانة الغواصات النووية التي تشكل العمود الفقري لمنظومة الردع البريطانية.

وأكد وزير الدفاع أن الاستثمار في الصناعات العسكرية لا يقتصر على تعزيز الأمن القومي فحسب، بل يسهم أيضًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل، وتنشيط قطاع الصناعات المتقدمة، وتعزيز الابتكار في مجالات التكنولوجيا والدفاع.

وتشهد المملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة مراجعة شاملة لاستراتيجيتها الدفاعية، في ظل تصاعد التوترات الدولية وتزايد المخاطر الأمنية، وهو ما دفع الحكومة إلى رفع الإنفاق العسكري وتسريع برامج تحديث القوات المسلحة، مع التركيز على القدرات النووية، والدفاع السيبراني، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والتقنيات العسكرية الحديثة.

ويرى خبراء في الشؤون الدفاعية أن تعزيز الاستثمار في منظومة الردع النووي يعكس توجه لندن للحفاظ على مكانتها العسكرية داخل حلف الناتو، وضمان استمرار قدرتها على مواجهة التحديات الاستراتيجية في بيئة أمنية تتسم بتزايد المنافسة بين القوى الكبرى.

وتؤكد الحكومة البريطانية أن خطتها الدفاعية تأتي ضمن رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تحديث القوات المسلحة، وتعزيز الشراكات الأمنية مع الحلفاء، وضمان جاهزية الجيش البريطاني للتعامل مع مختلف السيناريوهات المستقبلية، بما يحافظ على أمن المملكة المتحدة واستقرارها ودورها في منظومة الأمن الدولي.