عودة النظارة إلى الواجهة.. ماكرون يفاجئ الفرنسيين بإطلالة جديدة داخل الإليزيه

لفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأنظار خلال الأيام الماضية بعد ظهوره مرتديًا نظارة طبية داخل قصر الإليزيه، في مشهد غير معتاد أثار تساؤلات واسعة في الأوساط الإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن الرئيس الفرنسي اعتاد الظهور من دون نظارة في معظم المناسبات الرسمية منذ توليه الرئاسة عام 2017.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية، من بينها صحيفة لو باريزيان، فإن ظهور ماكرون بالنظارة لا يرتبط بأي تطور صحي مقلق، وإنما يعود إلى معاناته من إجهاد بصري طبيعي ناتج عن التقدم في العمر، وهو ما يعرف طبيًا بـ"طول النظر المرتبط بالسن" (Presbyopia)، وهي حالة شائعة تبدأ عادة بعد سن الأربعين وتؤثر في القدرة على قراءة النصوص القريبة.

وأوضح مقربون من الرئيس الفرنسي أن ماكرون، البالغ من العمر 48 عامًا، بدأ استخدام نظارة مخصصة للقراءة خلال الاجتماعات وجلسات العمل التي تتطلب مراجعة الوثائق والتقارير، مؤكدين أن الأمر لا يتجاوز كونه إجراءً اعتياديًا لا يعكس أي مشكلة صحية تستدعي القلق.

وأضافت المصادر أن الرئيس فضّل في السابق تجنب ارتداء النظارة خلال المناسبات العامة والخطابات الرسمية، إلا أنه بات أكثر ارتياحًا لاستخدامها عند الحاجة، خاصة خلال الاجتماعات المغلقة داخل قصر الإليزيه، في ظل جدول أعماله المكثف الذي يتضمن مراجعة ملفات سياسية واقتصادية وأمنية معقدة.

وأثار ظهور ماكرون تفاعلًا واسعًا في وسائل الإعلام الفرنسية، حيث اعتبر بعض المعلقين أن هذه الإطلالة تعكس صورة أكثر واقعية وعفوية للرئيس، بينما رأى آخرون أنها تعبر عن تغير في أسلوبه الشخصي، بعيدًا عن الاعتبارات المتعلقة بالصورة الإعلامية التي رافقت سنواته الأولى في الحكم.

ويأتي هذا الظهور في وقت يواصل فيه ماكرون إدارة ملفات داخلية وخارجية معقدة، تشمل الإصلاحات الاقتصادية، والسياسة الأوروبية، والأزمات الدولية، ما يفرض عليه ساعات طويلة من الاجتماعات وقراءة التقارير والوثائق الرسمية.