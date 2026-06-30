ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 73,066 شهيدا، و173,514 مصابا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم / الثلاثاء / ، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,066 شهيدا، و173,514 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 8 شهداء جدد، و24 مصابا، مشيرة إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,053 شهيدا، والإصابات إلى 3,406، فيما جرى انتشال 786 جثمانا.

ولفتت إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.