جامعة الدول العربية.. ثمانون عاما.. آخر هدايا الأمانة العامة لأحمد أبو الغيط

تسلّم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وقبل ساعات من انتهاء ولايته أمينا عاما، أولى نسخ كتاب "جامعة الدول العربية.. ثمانون عاما" من السفير الدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد ورئيس لجنة الاحتفال بالعيد الثمانين للجامعة، والذي صدر تحت إشرافه.

وأشاد أبو الغيط بصدور الكتاب، مؤكدًا أهمية تزامن إطلاقه مع الاحتفال بمرور ثمانية عقود على تأسيس جامعة الدول العربية، مشيرًا في مقدمته إلى أن الجامعة «وُلدت لا لتكون شاهدًا على التاريخ، بل صانعًا له»، وأنها حملت على مدار ثمانين عامًا مسؤولية الحفاظ على وحدة الصف العربي والدفاع عن القضايا العربية وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء رغم ما واجهته من تحديات.

وتولت الكاتبة والخبيرة الإعلامية أمل فوزي تحرير الكتاب، فيما شاركت لجنة من كبار خبراء قطاعات الجامعة في مراجعة المادة العلمية والصور التاريخية.

كتاب جامعة الدول العربية

ويُعد الكتاب أول إصدار توثيقي للجامعة يصدر باللغتين العربية والإنجليزية في مجلد واحد، كما يُعد أول كتاب تفاعلي للجامعة يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يضم في كل فصل مادة صوتية «بودكاست» باللغتين يمكن الاستماع إليها عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code).

ويتيح الكتاب أيضًا جولة افتراضية بتقنية 360 درجة داخل أروقة جامعة الدول العربية وقاعاتها الرئيسية ومكتبتها، بما يمنح القارئ تجربة تفاعلية للتعرف على مقر الجامعة ومعالمه.

وتستعرض فصول الكتاب تاريخ الجامعة منذ تأسيسها، وهيكلها التنظيمي، ومسيرة الأمناء العامين الذين تعاقبوا على قيادتها، إلى جانب أبرز التحديات السياسية التي واجهتها خلال ثمانية عقود، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقضايا التحرر الوطني، والنزاعات الإقليمية، وجهود تطوير العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون الدولي، فضلًا عن رؤية استشرافية لمستقبل الجامعة.

كما يتضمن الكتاب أحدث الإحصاءات والبيانات الخاصة بالدول الأعضاء، إلى جانب شهادات لأكثر من 30 شخصية دولية بارزة، من بينهم نواب رؤساء وزراء، ووزراء خارجية، ورؤساء برلمانات، وممثلو منظمات دولية، تناولوا فيها آفاق دور جامعة الدول العربية وأهمية استمرار الشراكات والتعاون معها.

ومن المقرر إتاحة نسخة رقمية من الكتاب والمواد الصوتية المصاحبة له عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة.