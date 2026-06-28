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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصومال يكرم أبو الغيط وحسام زكي تقديرًا لجهودهما في خدمة الأمة العربية

سفير الصومال يكرم أحمد أبو الغيط وحسام زكي
سفير الصومال يكرم أحمد أبو الغيط وحسام زكي
الديب أبوعلي

شارك السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في حفل التكريم والتوديع الذي أقيم، اليوم الأحد، بمقر الامانة العامة، احتفاء بانتهاء فترة عمل كل من أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، وحسام زكي، الأمين العام المساعد.

وخلال الحفل، قدّم السفير الصومالي درعي تكريم إلى أحمد أبو الغيط وحسام زكي، تقديرًا لما بذلاه من جهود وإسهامات في خدمة العمل العربي المشترك، ولدورهما في دعم مسيرة الجامعة العربية وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء.

تكريم أحمد أبو الغيط 

كما منح السفير علي عبدي أواري درعًا تكريميًا لروح الشهيد السفير محمد كمال الدين صلاح، وفاءً لتضحياته الوطنية ومسيرته الدبلوماسية، وتقديرًا لما قدمه في خدمة وطنه وتعزيز العلاقات الأخوية بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية مصر العربية.

وتسلمت الدرع السيدة ليلى، كريمته وحرم أحمد أبو الغيط، في لفتة تعكس الوفاء لذكرى الشهيد وتضحياته أثناء أداء واجبه الدبلوماسي.

وأكد السفير الصومالي، أن هذا التكريم يعكس التقدير الكبير لما قدمه أحمد أبو الغيط وحسام زكي خلال سنوات عملهما من جهود مخلصة في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز دور جامعة الدول العربية في التعامل مع مختلف القضايا العربية والإقليمية.

وأشار إلى أن الاحتفاء بالشخصيات التي أسهمت في خدمة الأمة العربية، واستذكار الرموز التي قدمت أرواحها في سبيل أداء رسالتها الوطنية، يجسد قيم الوفاء والعرفان التي تجمع الدول العربية.

واختتم السفير علي عبدي أواري كلمته بتوجيه أطيب التمنيات لأحمد أبو الغيط وحسام زكي بالتوفيق والنجاح في مسيرتهما المقبلة، معربًا عن بالغ تقديره لما قدماه من جهود مخلصة طوال فترة عملهما، والتي ستظل محل اعتزاز وتقدير لدى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

سفير الصومال الصومال جامعة الدول العربية سفير جمهورية الصومال أحمد أبو الغيط حسام زكي الأمين العام للجامعة العربية تكريم أحمد أبو الغيط الأمين العام

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