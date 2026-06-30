مصدر ينفي ما أوردته جريدة لبنانية عن فحوى الاتصال بين وزير الخارجية ورئيس النواب اللبناني

نفى مصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الثلاثاء / صحة ما أوردته جريدة "الديار" اللبنانية حول فحوى الاتصال الذي تم بين وزير الخارجية المصري ورئيس مجلس النواب اللبناني بشأن الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.

وأوضح المصدر أن ما ورد في التقرير يتناقض مع الموقف المصري الداعي للبناء على الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية، بما يفضي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 تنفيذًا كاملًا ودون انتقائية، مؤكداً على موقف مصر الثابت في دعم الدولة اللبنانية وشعبها الشقيق.