الصحة الايطالية : 25 مدينة كبرى في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر القاتلة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية ، اليوم الثلاثاء ، حالة التأهب القصوى في جميع المدن الإيطالية الكبرى تقريبا، 25 من أصل 27، نظرا للخطر الذي تُشكله درجات الحرارة المرتفعة لموجة الحر القاتلة التي تجتاح إيطاليا ومعظم أنحاء أوروبا الغربية.

وانضمت كالياري وكاتانيا وترييستي اليوم إلى المدن الـ 22 التي كانت في حالة تأهب قصوى بالفعل، وهي: أنكونا، باري، بولونيا، بولزانو، بريشيا، كامبوباسو، تشيفيتافيكيا، فلورنسا، فروسينوني، جنوة، لاتينا، ميلانو، نابولي، باليرمو، بيروجيا، بيسكارا، رييتي، روما، تورينو، البندقية، فيرونا، وفيتيربو.

والمدينتان الكبيرتان الوحيدتان اللتان لم تُعلنا حالة تأهب قصوى في إيطاليا هما ميسينا (الإنذار الأصفر) وريجيو كالابريا (الإنذار البرتقالي)، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.

وتوفي عامل زراعي مغربي، يُدعى حداد طاهر، يبلغ من العمر 55 عاما، أمس الاثنين بعد سقوطه مغشيا عليه أثناء قطف البطيخ في حقول منطقة مانتوا، في أحدث سلسلة وفيات مرتبطة بموجة الحر.

وفي اليوم نفسه، أعلنت السلطات الصحية المحلية عن وفاة رجل يبلغ من العمر 86 عاما وامرأة تبلغ من العمر 74 عاما في مستشفى سان مارتينو متعدد التخصصات في جنوة، بعد دخولهما المستشفى وسط درجات حرارة شديدة.

ومن المتوقع أن تصل موجة من العواصف الرعدية إلى إيطاليا اليوم الثلاثاء، من المنتظر أن تُساهم في خفض درجات الحرارة، على الرغم من أنها قد تُسبب أيضا مشاكل أخرى.