مورجان ستانلي يخفض توقعاته لأسعار "برنت" مع تعافي إمدادات هرمز ويحذر من فائض في 2027

خفّض بنك "مورجان ستانلي" توقعاته لأسعار خام برنت للمرة الثانية خلال أسبوعين، مستجيباً للمتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، حيث عدّل توقعاته للربعين الثالث والرابع من عام 2026 ليصبح السعر المستهدف 75 دولاراً للبرميل، بينما خفّض توقعاته للنصف الثاني من عام 2027 إلى 70 دولاراً للبرميل.

ويعود هذا التراجع الحاد في الأسعار إلى التعافي السريع لحركة الشحن عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، عقب توقيع اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، إذ سجلت حركة الملاحة عبور 35 ناقلة نفط وغاز في يوم واحد، وهو ما يمثل عودة كاملة للمعدلات الطبيعية ما قبل النزاع والتي تتراوح بين 30 و40 ناقلة يومياً.

في الوقت نفسه، حذر البنك من أن سوق النفط تتجه نحو التحول من عجز في الإمدادات إلى فائض هيكلي حاد، مدفوعة بمرونة الإنتاج الأمريكي وتراجع الطلب الصيني على الواردات.

وتوقع التقرير أن يشهد عام 2027 فائضاً عالمياً ضخماً يبلغ 4.8 مليون برميل يومياً ، مشيراً إلى أن الحفاظ على توازن السوق سيتطلب فقط تدفق 65% من النفط عبر المضيق مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

ورغم اعتماد أسعار 70-75 دولاراً كسيناريو أساسي، تنبأ البنك ببقاء احتمالات التقلبات الحادة قائمة؛ حيث أن انهيار الهدنة وإغلاق المضيق مجدداً قد يرفع برنت إلى 120 دولاراً في حين أن أي تصدع في تماسك تحالف "أوبك+" لمواجهة فائض عام 2027 قد يهبط بالأسعار إلى 60 دولاراً للبرميل.