في انتظار موافقة نتنياهو.. سموتريتش: خطة جديدة لإنشاء 3 مستوطنات في غزة

أفاد بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، في بيان رسمي، إن "إدارة الاستيطان في وزارة الدفاع، التي يديرها، قد أكملت الأعمال التحضيرية لإنشاء ثلاث مستوطنات في منطقة شمال غزة"، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى منح الموافقة اللازمة من أجل "إكمال المهمة واستعادة الأمن الحقيقي لسكان الجنوب".

وشدد سموتريتش على ضرورة أن يسيطر الجيش الإسرائيلي على أكثر من 70 بالمئة من أراضي غزة التي يسيطر عليها حالياً، معتبراً أن إقامة مستوطنات يهودية في القطاع ستشكل حزاماً أمنياً للمجتمعات الحدودية الإسرائيلية، ومردفا: "حيث لا يوجد استيطان، لا يوجد أمن".

وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي عقب اجتماعه مع رئيس بلدية سديروت ألون دافيدي، خلال جولة ميدانية في مجتمعات حدود غزة لمراجعة مشاريع إعادة التأهيل في المناطق التي دمرها الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 والحرب التي تلته.

وفي أبريل الماضي، دعا سموتريتش إلى الاحتلال الكامل لقطاع غزة وإعادة استيطانه، مصرا على أن نهاية الحرب ضد حماس يجب أن تكون مصحوبة بتوسع إقليمي، بينما أعلن نتنياهو الشهر الماضي أنه أمر الجيش بالسيطرة على 70% من غزة، وهي نسبة تتجاوز بكثير ما سمح به اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع حماس في أكتوبر 2025.