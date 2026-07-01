الرئيس اللبناني يتابع إطلاق خدمة البصمة البيومترية للمغتربين

تابع الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون إطلاق خدمة البصمة البيومترية من السفارة اللبنانية في دولة الكويت، والمقرر تعميمها تباعا على السفارات والقنصليات اللبنانية في العالم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون وزير الداخلية في قصر بعبدا، حيث أطلعه أيضا على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الكويت، ناقلا إليه تحيات أمير دولة الكويت وكبار المسؤولين الكويتيين، وتأكيدهم دعمهم للرئيس عون وللبنان وشعبه، وحرصهم على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أطر التعاون بين البلدين.

وأوضح الرئيس اللبناني أن خدمة البصمة البيومترية ستتيح للبنانيين المقيمين في الخارج إنجاز إجراءات أخذ البصمة البيومترية وإرسال طلباتهم إلكترونيا إلى لبنان للحصول على جواز السفر البيومتري من دون الحاجة إلى الحضور شخصيا إلى لبنان.

وعلى صعيد آخر، عرض وزير الداخلية اللبناني - خلال اللقاء - الواقع الأمني في البلاد والتدابير والإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية لتعزيز الاستقرار ومنع أي محاولة للمساس بالأمن أو الإخلال بالنظام العام، مؤكدا أن الحفاظ على الأمن الداخلي أولوية، وأن الدولة وأجهزتها الأمنية ماضية في القيام بواجباتها بحزم لضمان أمن اللبنانيين وحماية السلم الأهلي.