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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شرطة الاحتلال تطلق النيران على أحد الأشخاص في اللد

شرطة الاحتلال
شرطة الاحتلال
محمود نوفل

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق نار على شخص بزعم محاولة طعن شرطية في اللد.

وفي وقت سابق ؛ اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شخصين خلال أعمال شغب شهدتها منطقة ساحة السبت في القدس، بعدما أقدم عشرات المتشددين اليهود على إغلاق عدد من الطرق وإشعال النيران في أحد الشوارع الرئيسية.

ووفقاً لبيان الشرطة، اندلعت المواجهات بعد محاولة المحتجين تعطيل حركة المرور والإخلال بالنظام العام، حيث قام بعض المشاركين برشق عناصر الشرطة بأجسام مختلفة خلال عمليات تفريق التجمع.

وأضافت الشرطة أن قوات من شرطة القدس وحرس الحدود ووحدات إضافية تدخلت لإخلاء المحتجين وإعادة فتح الطرق أمام المركبات، مستخدمة وسائل لتفريق الشغب شملت الهراوات والقنابل الصوتية.

وأكدت السلطات أن الإجراءات الأمنية استهدفت استعادة النظام العام وضمان انسياب حركة المرور في المنطقة، فيما تواصل الشرطة التعامل مع أي محاولات جديدة لإغلاق الطرق أو الإخلال بالأمن.

شرطة الاحتلال منطقة اللد محاولة طعن القدس

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