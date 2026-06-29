عاجل | جيش الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا 3 مقرات تابعة لحزب الله

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه هاجم 3 مقرات تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وميفدون بجنوب لبنان أمس، في استمرارٍ للخروقات في لبنان.

وبرر الجيش الإسرائيلي الغارات، بقوله أنها جاءت ردا على استمرار حزب الله في استهداف قواتنا العاملة في المنطقة الأمنية.

وتابع جيش الاحتلال، أنه سيواصل العمل على إزالة أي تهديد يستهدف قواتنا في جنوب لبنان.

ومنذ بداية الاشتباكات، اتسمت الجبهة بتداخل العمليات البرية والجوية، حيث كثف الاحتلال غاراته على بلدات لبنانية، مستهدفًا مواقع حزب الله والبنية التحتية، في حين رد الحزب بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار مؤخرًا بين الولايات المتحدة وإيران، فإن الجبهة اللبنانية لم تشهد تهدئة تامة بقدر ما شهدت وقفًا جزئيًا أو تعديلًا نسبيًا في وتيرة الاشتباكات.

خلال الساعات الأخيرة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصدار تعليمات ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان "في أقرب وقت ممكن"، على أن تركز هذه المباحثات على نزع سلاح حزب الله وترتيبات أمنية قد تمهّد لتهدئة طويلة الأمد.