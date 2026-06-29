الصحة العالمية: تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن تفشي فيروس "هانتا" يقترب من نهايته.
وقال جيبريسوس، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس): "انتهت فترة المتابعة لجميع المخالطين للحالتين اللتين تم رصدهما في جنوب أفريقيا في بداية تفشي المرض، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات إضافية".
وأضاف أن فترات الحجر الصحي والمتابعة لجميع الأشخاص في إسبانيا وهولندا، بما في ذلك أفراد طاقم السفينة "إم في هونديوس"، قد انتهت أيضًا، وأنه حتى 25 يونيو، لا يزال 30 مخالطًا يخضعون للمتابعة.
وأشار رئيس المنظمة إلى أن الوضع يظل مستقرًا بشأن تفشي الفيروس، إذ لا يزال العدد الإجمالي للحالات 13 حالة، بينها ثلاث حالات وفاة، معربًا عن امتنان منظمة الصحة العالمية لجميع البلدان المشاركة في الاستجابة على تعاونها.