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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وول ستريت: الحرب تخنق ممراً اقتصادياً عالمياً جديداً.. تفاصيل

انفجار يستهدف سفينة تجارية في البحر الأسود
انفجار يستهدف سفينة تجارية في البحر الأسود
خاطر عبادة

بعيداً عن مضيق هرمز، تشهد نقطتان ملاحيتان رئيسيتان ضغوطاً متزايدة تهز إمدادات الطاقة والغذاء في العالم. 

واستعرضت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، كيف تحول البحر الأسود، أحد أهم مراكز تجارة الحبوب العالمية وشريان أوكرانيا نحو الاقتصاد العالمي، إلى ساحة تصعيد خلال هذا الصيف. 

تصعيد متبادل يهدد شحنات الحبوب والنفط

وأدت الهجمات الروسية، ومؤخراً الهجمات الأوكرانية، إلى اشتعال النيران في السفن والبنية التحتية للموانئ على طرفي البحر، في إشارة نذير شؤم للأسواق العالمية.

مساء الثلاثاء، نفذت أوكرانيا هجوماً بصواريخ وطائرات مسيرة على مدينة نوفوروسيسك الروسية المطلة على البحر الأسود. 

واستهدفت الضربة، وفق ما أعلنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "مواقع الدفاع الجوي والأرصفة وبنية الميناء التحتية".

صادرات الحبوب الأوكرانية تنهار بنسبة 76%

تسببت الهجمات والحصار في انهيار الصادرات الزراعية، وأعلنت شركة "أوكرزاليزنيتسيا" المشغلة للسكك الحديدية الحكومية أن شحنات صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت بنسبة 76% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 201 ألف و700 طن متري منذ بداية أغسطس. 

وجاء في التقرير: "إن وتيرة شحنات التصدير منخفضة للغاية بسبب حصار الموانئ البحرية الرئيسية على البحر الأسود".

إغلاق مصفاة أورسك الروسية 6 أشهر بعد ضربة مسيرة

في المقابل، اضطرت روسيا لإغلاق مصفاة نفط في مدينة أورسك لمدة تصل إلى ستة أشهر إثر غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة قبل يومين. 

وقال يفجيني سولنتسيف، حاكم منطقة أورينبورج، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "ألحقت الشظايا أضراراً بالغة بالبنية التحتية الرئيسية التي لا يمكن إصلاحها حالياً، المعدات مستوردة، وبسبب العقوبات، قد تستغرق الإصلاحات ما يصل إلى ستة أشهر. وقد توقف المصنع عن العمل تماماً".

وأضاف: "نحن نستعد لأسوأ السيناريوهات وسنضطر إلى الاعتماد على إمدادات الوقود التي يتم جلبها من خارج المنطقة".

مخاوف من نقص الوقود وارتفاع التكاليف

 

وحذر الحاكم من حدوث اضطرابات لسائقي السيارات في المنطقة نتيجة انخفاض إمدادات النفط. 

وكثفت أوكرانيا خلال هذا العام هجماتها على مصافي النفط الروسية، ما أدى إلى نقص واسع النطاق في الوقود، وتهدف الحملة، وفق التحليل، إلى رفع كلفة استمرار الحرب الشاملة التي شنتها روسيا على أوكرانيا في عام 2022.

البحر الأسود حرب أوكرانيا توترات البحر الأسود

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