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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انعقاد الاجتماع الأول للجنة هرمز العمانية الإيرانية في مسقط

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني علي رضا عنايتي، يوم الاثنين، عقد الاجتماع الأول للجنة هرمز العمانية الإيرانية في مسقط.


واتفقت سلطنة عمان وإيران، على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد إطار الإدارة المستقبلية للملاحة والخدمات في مضيق هرمز.

وأعلنت مسقط ، توفير ممر بحري مؤقت ومجاني في مضيق هرمز، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، بهدف تنظيم حركة السفن وضمان مرورها بأمان دون فرض رسوم عبور.

لكن بحرية الحرس الثوري ردت بالقول: إن "بعض الجهات أعلنت عن مسار جديد دون إبلاغ طهران"، مشددة على أن العبور الآمن والمسار الوحيد المسموح به عبر المضيق هو ذلك الذي تحدده إيران.

وأكدت إيران، أن حالة المضيق بعد الحرب لن تعود كما كانت قبلها، وأنها ستُحصّل رسومًا مقابل تقديم خدمات للسفن التي تعبر المضيق.

للجنة هرمز العمانية الإيرانية مسقط إيران مضيق هرمز ممر بحري

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