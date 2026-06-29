رئيس البرلمان اللبناني: الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي اللبناني “لن يمر”

قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، الداعم لحزب الله، الاثنين، إن الاتفاق الإطاري الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة لن يُقرّ لأنه لا يضمن حقوق لبنان.

لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة

وأضاف بري في بيان نشرته حركة أمل: "لن يُقرّ هذا الاتفاق، ولن يُنفّذ بصيغته الحالية"، واصفًا إياه بأنه "اتفاق إملاءات، وليس اتفاقًا يحفظ حقوق لبنان".

يمهد الاتفاق الطريق أمام السلام اللبناني الإسرائيلي، ويشترط انسحاب إسرائيل من لبنان بنزع سلاح حزب الله.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم السبت، بالاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع لبنان، واصفًا إياه بالإنجاز التاريخي الذي وجّه ضربة قوية لإيران وحزب الله، الخصمين اللدودين.

استسلام لإسرائيل

من جانبه، رفض نعيم قاسم، قائد حزب الله، الاتفاق، واصفًا إياه بالاستسلام لإسرائيل.

