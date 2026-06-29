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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول أمريكي ينفي ما تردد بشأن تعليق المحادثات بين واشنطن وطهران

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

نفى مسؤول أمريكي، صحة ما تردد بشأن تعليق أو إلغاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن المباحثات الفنية بشأن البرنامج النووي الإيراني من المقرر أن تعقد غدًا الثلاثاء في قطر.

وقال المسؤول، في إشارة إلى مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في وقت سابق من الشهر الجاري "من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم. وسيتوقف الجانبان عن الأعمال العدائية في الوقت الحالي، وستتمكن السفن من التحرك بحرية"، مضيفًا أن المحادثات ستركز على آليات تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، حسبما أورد موقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم الاثنين.

وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف جميع العمليات والضربات العسكرية.

وقال مصدر مطلع ل(أكسيوس) إن المحادثات كان من المقرر في الأصل أن تُعقد يوم الثلاثاء في سويسرا لمناقشة البرنامج النووي الإيراني، وقد أدى تصاعد التوترات إلى نقلها إلى مكان آخر وإعادة تركيزها على مضيق هرمز.

الولايات المتحدة مسؤول أمريكي البرنامج النووي الإيراني

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