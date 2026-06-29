بسبب التوترات الأمريكية الإيرانية.. الذهب يهبط مع صعود النفط عالميا

تراجعت أسعار الذهب العالمية اليوم، حيث ارتفعت أسعار النفط على خلفية تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زادت الضغوط على المعدن الأصفر بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المئة إلى 4067.99 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.4 في المئة إلى 4081.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 في المئة إلى 58.49 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.4 في المئة إلى 1620.15 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 في المئة إلى 1204.25 دولار.